Предприятие из Подмосковья создало весь выпечной реквизит для фильма «Последний богатырь. Колобок»

Подмосковное предприятие создало весь выпечной реквизит для фильма «Последний богатырь. Колобок». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, предприятие «Каравай-СВ» из Пушкинского округа создало для киноленты все хлебобулочные изделия от фигурных хлебов и булочек до декоративных караваев и ягодных пирогов. Продукция была произведена вручную по индивидуальным рецептам.

Подмосковье остается лидером по производству хлеба и хлебобулочных изделий в России. За 7 месяцев текущего года предприятия региона произвели 422 тыс. тонн такой продукции. В области производят треть от общего объема по ЦФО и 12% от общего объема по стране.

Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове и встретился с аграриями региона.