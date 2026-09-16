Роман Товстик впервые вышел в свет после блефаропластики

51-летний бизнесмен Роман Товстик впервые появился на публике после круговой блефаропластики, пишет Woman.ru. Предприниматель посетил гала-концерт второго сезона проекта «Голос поэта», который прошел в Колонном зале Дома Союзов. Роман отсутствовал на светских мероприятиях почти месяц.

На концерте Товстик был в классическом костюме светло-коричневого цвета и белой рубашке, а его избранница — 37-летняя Полина Диброва — в черном многослойном пиджаке и юбке с золотыми узорами. Пара сидела во втором ряду партера в центре зала и оживленно беседовала.

Мнения пользователей по поводу операции разделились: часть людей поддержала бизнесмена, другая — оставила критичные и ироничные комментарии.

«Сколько пафоса вокруг обычной пластики. Просто банальный страх старости», — написали интернет-юзеры.

О том, что Роман сделал блефаропластику, накануне рассказала сама Диброва. По ее словам, возлюбленный решился на операцию не из эстетических соображений, а по медицинским показаниям — у Товстика было анатомическое нависание верхнего века, из-за которого начало портиться зрение. Полина объяснила, что глаза Романа сильно уставали, к вечеру болели, и он не мог смотреть без ощущения дискомфорта.

Накануне появились слухи о том, что Полина Диброва и Роман Товстик тайно поженились.