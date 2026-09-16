«Категорически неприемлемо»: Наталья Гулькина осудила мат Ромы Зверя на сцене

В интервью Teleprogramma.org артистка отметила, что манера общения рок-музыканта со зрителями на сцене категорически неприемлема. Она признала, что в жизни каждый может в порыве эмоций употребить крепкое словцо, но на сцене это недопустимо.

«Когда ты стоишь на сцене, ты, собственно говоря, воспитываешь публику своими песнями. Ну, и как можно материться? Я считаю, что это вопиющее безобразие, и как‑то это должно быть наказано, поставлено на вид», — заявила Гулькина.

При этом певица понимает, почему часть публики спокойно воспринимает такое поведение артистов. Гулькина провела параллель с другими исполнителями, для которых ненормативная лексика стала почти визитной карточкой, например, с Сергеем Шнуровым и Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева).

Напомним, во время исполнения хита «Девочки, мальчики танцуют» на фестивале «Энергия спорта» в «Лужниках» Рома Зверь перестал петь, снял наушники, отошел от микрофона и эмоционально обратился к залу, используя нецензурную лексику, в том числе назвал часть зрителей «баранами».

Ранее юрист Ярослав Остапенко объяснил, почему Рома Зверь может избежать наказания за свое поведение на концерте.