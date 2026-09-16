Доллар и евро резко сдали позиции: Орешкин назвал новую валютную реальность России

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге рассказал о трех глобальных тенденциях — геоэкономике, демографии и технологиях. Он также оценил изменения во внешней торговле России после введения санкций. Об этом сообщает TagilCity.ru.

По словам Орешкина, геоэкономические процессы привели к появлению новых торговых маршрутов и прямых связей между компаниями разных стран. Он отметил растущую роль БРИКС и усиление взаимодействия государств глобального Юга без использования традиционных посредников.

Отдельно Орешкин остановился на внешней торговле России. До 2022 года ее объем оценивался примерно в $600–700 млрд, а около 76% расчетов проводилось в валютах стран G7, прежде всего в долларах и евро. После введения санкций объем внешней торговли, по его словам, сохранился примерно на прежнем уровне, однако изменилась ее география и валютная структура. По данным, приведенным Орешкиным, в 2025 году на доллар и евро пришлось около 15% международной торговли России, тогда как выросла роль рубля и валют стран БРИКС, прежде всего юаня.

Вторым глобальным трендом Орешкин назвал демографию. Он отметил, что развитые государства и ряд крупных экономик, включая Россию, подошли к завершению периода интенсивного демографического роста. При этом новые центры прироста населения формируются в Китае, Индии, Пакистане, Бангладеш, Египте и Индонезии.

Третьим направлением он назвал технологии. По словам Орешкина, если несколько десятилетий назад значительная часть новых технологических решений создавалась в странах G7, то теперь заметно выросла роль других государств. В частности, он отметил позиции Китая в научных исследованиях, а также развитие Индии и России.

Отдельное внимание Орешкин уделил цифровому суверенитету. Он выделил несколько уровней зависимости от зарубежных цифровых платформ: от использования иностранных решений с хранением данных за рубежом до создания собственных платформ и размещения данных внутри страны. Россию он отнес к странам с развитым уровнем цифрового суверенитета и заявил о наличии собственных решений в энергетике, сельском хозяйстве, логистике и промышленности.