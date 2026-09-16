«Естественность без фильтров»: 53-летняя Юлия Высоцкая показала себя без макияжа и укладки

53-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в личном блоге естественное селфи — без макияжа, фильтров и профессиональной укладки, пишет «Леди.Mail».

На снимке артистка позировала дома в расслабленном образе: с распущенными волосами и в желтой блузке. Поклонники отметили, что Высоцкая выглядит свежо и естественно, а ее отказ от макияжа только подчеркивает природную красоту.

Фото: [ соцсети ]

Стоит отметить, что Высоцкая поддерживает форму с помощью правильного питания и спорта: занимается бегом, плаванием и скандинавской ходьбой, периодически устраивает разгрузочные дни. Актриса не делала пластических операций и с осторожностью относится к косметологическим инъекциям, так как опасается, что процедуры могут изменить мимику и лишить лицо естественной выразительности.

16 августа Юлии Высоцкой исполнилось 53 года. День рождения артистка провела в Италии, откуда тоже публиковала фотографии без макияжа и сложной укладки.

Ранее сообщалось, что хейтеры набросились на актрису Юлию Высоцкую из-за нового фото.