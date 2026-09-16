НПЗ ЛУКОЙЛа в Румынии получил разрешение, но так и не заработал: что происходит с заводом

Нефтеперерабатывающий завод Petrotel в румынском Плоешти остается остановленным, несмотря на получение разрешения США на возобновление операций. Ситуация создает риски для подрядчиков предприятия, топливного рынка и занятости в стране. Об этом заявил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу, передает Нефть и Капитал.

По его словам, около 460 румынских компаний, оказывающих услуги НПЗ, оказались в тяжелом финансовом положении. При продолжении простоя часть подрядчиков может столкнуться с банкротством, а без работы рискуют остаться около 8 тыс. человек. Хоссу отметил, что проблема затрагивает не только Плоешти, поскольку сотрудники и компании, связанные с предприятием, работают в разных регионах страны.

Petrotel остановился на ремонт в октябре 2025 года. В тот же период США ввели санкции против ЛУКОЙЛа, что ограничило операции компании и работу иностранных контрагентов. Первоначально американский Минфин разрешил завершить сворачивание операций до 21 ноября 2025 года, после чего сроки неоднократно продлевались. В апреле 2026 года Румыния получила разрешение OFAC на возобновление работы предприятия, а действующая лицензия предусматривает возможность операций с активом до 29 октября 2026 года.

Несмотря на это, завод фактически не работает с октября 2025 года. В августе 2026 года Petrotel-Lukoil вошел в процедуру банкротства, а 1 сентября суд допустил предприятие к соответствующей процедуре. Руководство объясняет решение необходимостью защитить активы от кредиторов, сохранить производственные мощности и оставить возможность для дальнейшего возобновления работы. Долги предприятия превышают €400 млн.

Хоссу также предупредил о возможных последствиях для внутреннего топливного рынка. По его оценке, продолжительный простой может привести к нехватке дизельного топлива и росту стоимости товаров, зависящих от транспортных расходов.