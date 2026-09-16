Успеть до октября: пенсионерам Подмосковья предстоит выбрать между лекарствами и деньгами

Федеральным льготникам, проживающим в Московской области, предстоит принять важное решение до начала октября текущего года. Им необходимо определить, в каком формате они желают получать набор социальных услуг (НСУ) в 2027 году: в виде натуральной помощи или в качестве ежемесячной денежной компенсации. Согласно информации, предоставленной REGIONS, у получателей есть право выбора, однако для смены текущего формата требуется своевременно подать заявление.

Что именно входит в социальный пакет? Если льготник отдает предпочтение натуральной форме, ему предоставляются лекарственные препараты и медицинские изделия, выписанные лечащим врачом, а также специализированное лечебное питание для детей с инвалидностью.

Кроме того, набор включает путевку на санаторно-курортное лечение при наличии соответствующих медицинских показаний. Третья составляющая — это бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте, следующим до места лечения и обратно.

Важно отметить, что закон не обязывает менять весь пакет целиком. Существует возможность комбинировать варианты. К примеру, получатель может сохранить за собой право на бесплатные медикаменты, но при этом отказаться от путевки и проезда, заменив их денежной выплатой. Такой гибкий подход позволяет адаптировать социальную поддержку под индивидуальные потребности каждого человека.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Кира Морозова ]

Куда необходимо обратиться и каковы сроки? Заявление подается только в том случае, если гражданин намерен изменить привычный для себя формат. Если текущий вариант получения услуг устраивает льготника, ему не нужно предпринимать никаких действий.

Подать заявление можно тремя способами:

лично в Социальный фонд России;

через любой многофункциональный центр (МФЦ);

в электронном виде на портале «Госуслуги».

В документе по каждой части социального пакета необходимо отдельно указать предпочтительный способ получения. Как уточнили в территориальном отделении Социального фонда России по Москве и Московской области, новые условия начнут действовать с 1 января 2027 года.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Какую сумму можно получить деньгами? В 2026 году полный денежный эквивалент набора социальных услуг составляет ₽1825,25 в месяц. Это на 5,6% превышает показатель предыдущего года. Указанная сумма распределяется следующим образом:

₽1405,85 направляется на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием для детей-инвалидов;

₽217,48 — на санаторно-курортное лечение;

₽201,92 — на оплату проезда.

Что касается размеров выплат на 2027 год, то они пока не утверждены. Перерасчет состоится 1 февраля 2027 года и будет основан на фактическом уровне инфляции за 2026 год. По предварительным оценкам, рост составит 6–7% с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

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