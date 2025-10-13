К 9 годам и 8 месяцам колонии приговорили директора магазина в Раменском за убийство покупателя

В Раменском вынесли приговор 32-летнему директору продовольственного магазина, который в 2024 году задушил покупателя. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в конце ноября прошлого года в Удельной. В магазин зашел местный житель в возрасте 49 лет. Мужчина не оплатил товары, что привело к конфликту с подсудимым. В результате тот заманил его в подсобку, где избил и задушил.

Суд приговорил злоумышленника к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан возместить моральный вред на 2 млн руб.

