В Красногорске вынесли приговор по делу о хищении криптовалюты

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении трех участников организованной группы, обвиняемых в мошенническом хищении криптовалюты, их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, один из них создал преступную группу с целью хищения цифровой валюты пользователей приложения и привлек двух знакомых. Один из них отвечал за техническую часть приложения и размещение рекламы, проводил операции по переводу внутренней цифровой валюты для ее обналичивания, второй – являлся руководителем фирмы-разработчика, занимался регистрацией приложения на площадках для скачивания и организацией рекламной деятельности. Разработанное ими приложение работало как платформа коротких видео с системой вознаграждений токенами.

Со временем злоумышленники сообщили о том, что действие приложения приостановлено. Выведенную цифровую валюту они конвертировали в денежные средства. Общая сумма причиненного пользователям приложения ущерба превысила 2,5 млн рублей.

Организатору группы назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Одному из соучастников грозит два года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей, второму – год и шесть месяцев со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений