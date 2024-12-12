К 9 годам колонии приговорили мужчину за незаконный оборот наркотиков в Наро-Фоминске

К девяти годам колонии приговорили мужчину в Наро-Фоминске за незаконный оборот психотропных веществ и наркотиков, передает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник планировал сбыть в городском округе крупную партию запрещенных веществ. Кроме того, он хранил у себя дома наркотики растительного происхождения.

Преступную деятельность мужчины пресекли в июне этого года. Наркотики были изъяты из незаконного оборота.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.