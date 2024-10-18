К четырем годам колонии приговорили мужчину за мошенничество с ипотекой в Подмосковье

К четырем годам колонии приговорили мужчину в Егорьевске за мошенничество в сфере кредитования. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, в 2019 году злоумышленник организовал группировку, чтобы похитить деньги от банка, полученные по договору на ипотеку. Мошенники тщательно проработали план и подготовили фальшивые документы.

Для реализации задуманного была найдена квартира в Химках. Ее использовали как залоговое имущество при оформлении договора. После оформления договора злоумышленники похитили полученные от банка деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила пять с половиной миллионов рублей.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Уголовные дела в отношении соучастников были выделены в отдельное производство.