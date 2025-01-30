К девяти годам колонии приговорили молодого человека, убившего мужчину арматурой в Жуковском

В июле 2024-го потерпевший вместе с супругой возвращался на автомобиле с дня рождения дочери. Съезжая с главной дороги на второстепенную, жена, которая находилась за рулем, резко затормозила, так как ей не уступил дорогу водитель грузовика. После этого она обогнала грузовик и на улице Баженова остановилась на светофоре. В этот момент к машине подошли трое мужчин. Потерпевший вышел из автомобиля, чтобы поговорить с ними. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого потерпевшего ударили по голове металлической трубой. От полученной травмы он скончался на месте.

Молодого человека, нанесшего удар арматурой, задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об убийстве. Сегодня суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также его обязали возместить моральный вред и затраты на погребение в размере 1,3 млн руб.