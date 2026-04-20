К концу августа в ЗАТО Восход откроется новый парк

В ЗАТО городского округа Восход идет создание новой парковой зоны — пространства для отдыха и активного времяпрепровождения жителей всех возрастов. Общая площадь благоустраиваемой территории составит 3,5 га, а завершить все работы планируют к концу августа. Об этом сообщили в пресс‑службе Министерства благоустройства Московской области.

На объекте уже стартовали подготовительные мероприятия: рабочие убирают мусор, демонтируют старые конструкции и ликвидируют ненужные постройки. Следующим важным этапом станет устройство прочного основания для будущих дорожек и площадок — это необходимо, чтобы тропинки и зоны отдыха прослужили долгие годы, не проседая и не разрушаясь.

За преображение территории отвечают 25 специалистов разных профессий: землекопы, бетонщики, электрики и ландшафтники. В работе задействовано 6 единиц техники — экскаваторы, бульдозеры, катки и самосвалы. Такой подход позволяет выполнять задачи оперативно и качественно, минимизируя неудобства для местных жителей.

Будущий парк станет по‑настоящему комфортным местом для прогулок и отдыха. По всей его территории проложат ровные и безопасные пешеходные дорожки. Особое внимание уделят инженерным системам. Здесь обустроят современную сеть водоснабжения и водоотведения.

Вечером парк преобразится благодаря яркому энергосберегающему освещению. Безопасность посетителей обеспечит система видеонаблюдения — камеры будут работать круглосуточно. Дополнительно установят систему оповещения, которая позволит оперативно информировать гостей парка о важных событиях, например, об ухудшении погоды или чрезвычайной ситуации.

Для удобства посетителей разместят скамейки, урны и информационные стенды. Маленьких гостей порадует яркая и безопасная детская площадка с качелями, горками, лазалками и мягким покрытием. Подростки и взрослые смогут заняться спортом в специально оборудованной зоне. Здесь появятся турники и брусья, современные тренажеры, площадки для волейбола и баскетбола.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

