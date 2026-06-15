Генпрокуратура РФ открывает прием работ на конкурс «Вместе против коррупции!»

В 2026 году молодежь пригласили представить творческие идеи против коррупции. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.



В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о проведении международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Инициатива направлена на то, чтобы привлечь внимание молодых людей к проблеме коррупции и стимулировать формирование активной гражданской позиции с помощью творческих проектов.

Прием заявок начался 1 мая и продлится до 1 октября 2026 года. Участникам необходимо подготовить работы на антикоррупционную тему в формате плакатов, рисунков или видеороликов. Подать материалы можно через официальный сайт конкурса.

Соревнование проводится по трем номинациям, где будут определены лучшие визуальные и видеоработы. Участвовать могут молодые люди двух возрастных категорий: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы уточнили, что все требования и условия размещены на официальном ресурсе и переведены на официальные языки Организации Объединенных Наций, что позволяет привлечь участников из разных стран. Итоги конкурса подведут к Международному дню борьбы с коррупцией.