Стало известно о попытках Джоли помириться с Питтом

Конфликт между голливудскими звездами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом длится уже десять лет. Все началось в 2016 году, когда актриса подала на развод после перелета из Франции в Лос-Анджелес. Она обвинила мужа в рукоприкладстве — по ее словам, Питт в состоянии алкогольного опьянения ударил ее и одного из детей.

ФБР проводило расследование несколько месяцев. В итоге органы опеки и сам бюро оправдали актера по всем пунктам. Несмотря на это, Питт признал, что у него есть проблемы с алкоголем. Он обратился за помощью и с тех пор ведет трезвый образ жизни. Актер принес извинения бывшей жене и детям.

Позже Джоли, по данным Daily Mail, попыталась помириться, но Питт отказался восстанавливать отношения. Тогда актриса, как сообщают инсайдеры, развернула против него кампанию. Ей удалось настроить детей против отца. Сейчас дети практически не общаются с Питтом. Один из сыновей даже решил отказаться от его фамилии.

Судебные тяжбы между бывшими супругами продолжались годами. Они делили не только опеку, но и совместное имущество, в частности винодельню во Франции. Окончательное урегулирование всех вопросов ожидается в июле 2026 года, когда младшим детям пары исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта выругался матом на выпускном.