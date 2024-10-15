К шести годам колонии-поселения приговорили водителя, устроившего смертельное ДТП в Домодедово

В регионе вынесли приговор Максиму Масловскому, по вине которого в прошлом году произошла дорожная авария с жертвой. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в начале сентября 2023-го. Обвиняемый, будучи пьяным, находился за рулем иномарки. В автомобиле также были пассажиры.

Машина следовала по дороге «Заболотье — Никитское — Авдотьино». В пути Масловский нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.

В результате аварии один из пассажиров скончался на месте. Второй получил серьезные травмы.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.