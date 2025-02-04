К шести годам колонии приговорили женщину в Люберцах за избиение бывшего сожителя до смерти
Женщина в Люберцах получила шесть лет колонии за убийство экс-сожителя
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В Люберцах вынесли обвинительный приговор женщине, которая в 2024 году избила до смерти своего бывшего сожителя. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
По информации ведомства, в октябре прошлого года обвиняемая и ее знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили бывшего сожителя женщины. От полученных травм тот скончался на месте.
Женщину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении соучастника злоумышленницы выделили в отдельное производство.