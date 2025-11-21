К срокам от 4 до 8 лет приговорили троих мужчин за похищение и вымогательство в Подмосковье

В Щелково вынесли приговор троим мужчинам, которые похитили человека и вымогали у него деньги. Преступление было совершено в октябре прошлого года, сообщили в Прокуратуре Московской области.

Подсудимые узнали, что на счету молодого человека насчитывается 25 млн руб. и решили завладеть деньгами. Злоумышленники привлекли знакомого для помощи в разблокировке карты и обналичивании денег.

26 октября 2024 года они встретились с владельцем карты во Фрязино. Тот рассказал, что банковский счет заблокирован. Тогда злоумышленники избили его и заставили позвонить в банк. Там им сообщили, что денежных средств на счету нет.

После этого подсудимые посадили знакомого, который должен был помочь им с разблокировкой карты, в машину и отвезли в ТЦ в Мытищах. Там они потребовали у него 1 млн руб. Тот, испугавшись за свою жизнь, перевел им имеющиеся деньги — 10 тыс. руб. Затем он обратился в правоохранительные органы.

На злоумышленников завели уголовное дело. Свою вину они не признали. Суд приговорил одного из них к четырем годам лишения свободы, второго — к 7,5 года, третьего — к восьми годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего и строгого режимов.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Балашихе был вынесен приговор мошенникам, обманувшим эстрадную певицу.