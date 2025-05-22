К восьми годам и двум месяцам колонии приговорили вора в законе в Подмосковье

К восьми годам и двум месяцам колонии был приговорен вор в законе в Подмосковье. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Подсудимый — житель области в возрасте 64 лет. В 1995 году он получил статус вора в законе.

Злоумышленник был приговорен к восьми годам и двум месяцам исправительной колонии особого режима, а также к ограничению свободы на два года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье передали в суд дело о покушении на убийство 58-летнего мужчины.