Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о покушении на убийство 58-летнего мужчины

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о покушении на убийство 58-летнего мужчины по найму и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что организаторы совершения убийства привлекли одного из обвиняемых, который предложил своему знакомому убить жертву. За это обещали выплатить 20 млн рублей. Мужчине передали задаток в размере 500 тыс. рублей, информацию о жертве и месте его проживания, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В октябре 2024 года исполнитель приехал на место проживания потерпевшего в деревне Лапино Одинцовского округа и не менее четырех раз выстрелил в него из пистолета, однако, мужчина был своевременно госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина одного из соседних государств и жителя города Москвы. В зависимости от роли и степени участия в отношении них возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору, по найму), чч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, по найму), п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, группой лиц по предварительному сговору). Дело направили в Одинцовский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.