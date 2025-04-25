Первый кадетский бал «Вальс Победы» прошел в Подольске на базе гимназии № 7. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В балу приняли участие более 120 учеников кадетских классов восьми образовательных учреждений — школ, лицеев и гимназий.

Почетными гостями стали ветераны ВС РФ — капитан первого ранга Александр Клюквин и летчик, подполковник морской авиации Александр Никулин.

Участники исполнили вальс, кадриль, полонез под мелодии советских произведений и песни военных лет. Также выступили хореографические коллективы «Фламинго» и «Славянская слобода».

Ранее в Подольске в ФСК «Заречье» прошел IV кадетский бал. В нем приняли участие 120 учащихся.