Кадетский бал «Вальс Победы» прошел в Подольске
В Подольске более 120 человек приняли участие в кадетском балу
Фото: [t.me/podolskadm]
Первый кадетский бал «Вальс Победы» прошел в Подольске на базе гимназии № 7. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В балу приняли участие более 120 учеников кадетских классов восьми образовательных учреждений — школ, лицеев и гимназий.
Почетными гостями стали ветераны ВС РФ — капитан первого ранга Александр Клюквин и летчик, подполковник морской авиации Александр Никулин.
Участники исполнили вальс, кадриль, полонез под мелодии советских произведений и песни военных лет. Также выступили хореографические коллективы «Фламинго» и «Славянская слобода».
Ранее в Подольске в ФСК «Заречье» прошел IV кадетский бал. В нем приняли участие 120 учащихся.