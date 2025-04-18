Подольская молодежь приняла участие в кадетском балу

В Подольске в ФСК «Заречье» прошел IV кадетский бал. В нем приняли участие 120 кадетов из школы № 1 микрорайона Климовск, сообщили в муниципальной администрации.

Участников поприветствовали ветеран боевых действий СВО, председатель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков, директор ФСК «Заречье», депутат горсовета Александр Дудкин, а также офицеры-наставники и классные руководители.

Мероприятие открылось российским бальным танцем Падеграс. Также были исполнены вальс «Журавли», полька, контрданс, бретонская джига, котильон и вальс русский, лирический. В ходе бала также провели конкурсы на лучшую кадетскую пару и большой фигурный вальс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет.