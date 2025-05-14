Кадеты из Подольска почтили память инженеров-героев в ходе акции на Поклонной горе

Кадеты школы № 18 имени Подольских курсантов и представитель подольского отдела вневедомственной охраны приняли участие в памятном мероприятии, которое прошло в Парке Победы на Поклонной горе в рамках проекта «Инженеры Победы».

В ходе акции участники в сопровождении военного оркестра и почетного караула Росгвардии возложили цветы к Вечному огню.

Мероприятие посетили правнуки известных инженеров и конструкторов, которые трудились в период Великой Отечественной войны.

Проект «Инженеры Победы» нацелен на сохранение памяти о тех, кто трудился в тылу и создавал необходимую для фронта технику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в возложении цветов к мемориальным объектам в Александровском саду.