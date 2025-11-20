Камеры слежения с искусственным интеллектом установили в трех парках Подольска — в парке имени Виктора Талалихина, в Детском парке и в лесопарке «Березки».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, что в регионе будут расширять ИИ-проекты.

Умные камеры в Подольске отслеживают состояние территории и отмечают нарушения и дефекты — повреждения скамеек, скопления мусора или аварийные деревья.

Также система анализирует уборку территории сотрудниками, считает количество посетителей, выявляет нарушителей, в том числе случаи драк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье внедряет искусственный интеллект.