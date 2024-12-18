Капитальный ремонт в десятой школе Щелково завершится в 2025 году

Капитальный ремонт в десятой школе города Щелково завершится в следующем году, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Школа №10 расположена на улице 60 лет Октября. Работы в ней проведут в рамках госпрограммы Подмосковья за счет бюджетных средств.

В ходе ремонта в учреждении приведут в порядок кровлю и входную группу, утеплят перекрытия и фасад, обустроят пандусы, заменят полы, обновят системы электроосвещения, вентиляции и отопления, установят новую мебель и оборудование.