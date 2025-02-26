Капремонт дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» в Подольске завершат весной
В 2025 году в Подольске завершится ремонт дороги от Дубровиц до базы «Мечта»
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подольске весной текущего года завершат капремонт дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта». О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Региональная дорога протяженностью 4,4 км ремонтируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас на объекте разбирают асфальтобетонное покрытие, устраивают котлован и устанавливают оголовки для водопропускных труб.
В ходе ремонта обустроят двухполосную дорогу с освещением и тротуаром. Пользоваться ей смогут более 6 тыс. транспортных средств в сутки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском округе дали старт четвертому этапу реконструкции Каширского шоссе.