Капремонт дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» в Подольске завершат весной

В Подольске весной текущего года завершат капремонт дороги от Дубровиц до базы отдыха «Мечта». О ходе работ на объекте рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Региональная дорога протяженностью 4,4 км ремонтируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас на объекте разбирают асфальтобетонное покрытие, устраивают котлован и устанавливают оголовки для водопропускных труб.

В ходе ремонта обустроят двухполосную дорогу с освещением и тротуаром. Пользоваться ей смогут более 6 тыс. транспортных средств в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском округе дали старт четвертому этапу реконструкции Каширского шоссе.