Капремонт Дворца культуры «Мир» в Лыткарино завершат в 2025 году

В Лыткарино на улице Ленина, д. 2а продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Мир», работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их завершат в 2025 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время здесь работают 44 человека. Строители на 65% выполнили демонтажные работы, после приступят к отделочным», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет более 8,2 тыс. кв. м, его открыли в 1961 году. Рабочим предстоит провести кровельные и фасадные работы, заменить инженерные сети, окна и двери, сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.