Капремонт двух корпусов колледжа близится к завершению в Раменском

Капитальный ремонт двух корпусов Раменского колледжа близится к завершению в Раменском округе, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на Красноармейской улице. Ремонтные работы ведутся в учебном и общественно-бытовом корпусах, общая площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров.

Ремонт проводится за счет бюджетных средств. В корпусах привели в порядок кровли и фасады, входные группы и внутренние помещения, обновили коммуникации.

Сейчас степень готовности объекта составляет 95%: объекты уже готовятся к сдаче. Открыть оба корпуса планируется в начале следующего года.