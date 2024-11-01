Капремонт хирургического корпуса областной больницы завершается в Одинцово

В Одинцово продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса областной больницы, расположенной на улице Маршала Бирзова, д. 3г, стройготовность объекта достигла 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 125 рабочих и одна единица техники. Подрядчик завершает кровельные и фасадные работы, проводит устройство входных групп и монтаж окон, кроме того, на объекте ведется монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. В рамках ремонта строители обустроят палаты с современными санузлами, установят аппарат МРТ, отремонтируют помещение для компьютерной томографии и расширят реанимацию. После этого учреждение станет пилотным в регионе по внедрению в отделении экстренной госпитализации системы «3H» — распределения пациентов при приеме на три потока. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.