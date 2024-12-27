Капремонт Луховицкой больницы продолжается в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Луховицах на улице Мира продолжается капитальный ремонт терапевтического корпуса центральной районной больницы, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте задействованы 59 человек рабочих и три единицы техники. Строители выполняют монтаж кровли и фасада, устройство инженерных систем — отопления и теплоснабжения, ведутся отделочные и электромонтажные работы», — говорится в сообщении.
Строителям также предстоит обновить покраску стен во внутренних помещениях и уложить новую плитку. Завершение ремонта запланировано на сентябрь 2025 года.
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