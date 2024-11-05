Капремонт начался в Детской музыкальной школе в Дубне

Капитальный ремонт стартовал в здании Детской музыкальной школы в Дубне, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проведут за счет регионального бюджета.

Учреждение находится на улице Флерова. Его построили в 1956 году. Площадь объекта составляет около 1,3 тысячи квадратных метров.

В рамках ремонтных работ в здании приведут в порядок фасад и кровлю, заменят инженерные сети, установят новое оборудование и мебель, проведут внутреннюю отделку.

На площадке уже начались работы по демонтажу. Открыть учреждение после ремонта планируется в День знаний в следующем году.