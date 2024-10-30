Капремонт начался во второй школе Серпухова

Капремонт стартовал в школе №2 в Серпухове, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проведут за счет бюджетных средств.

Школа расположена на улице Луначарского. Ее площадь составляет свыше 8,7 тысячи квадратных метров.

Сейчас на объекте ведется демонтаж конструкций. В планах — привести в порядок фасад и кровлю, установить новые двери и окна, обновить сантехнику и радиаторы, проложить новые коммуникации, провести внутреннюю отделку, заменить мебель.

Завершение ремонта запланировано на август следующего года. Таким образом, школа будет готова к приему учеников к новому учебному году.