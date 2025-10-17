Капремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» стартовал в Ногинске

В Ногинске начали капитально ремонтировать спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект площадью более 1,8 тыс. кв. м расположен на Санаторной улице. Здание построили в 1966 году. Подрядчик уже приступил к демонтажу конструкций.

В ходе ремонта в комплексе заменят инженерные коммуникации и сантехнику, двери и окна, инвентарь и мебель. Здесь приведут в порядок фасад и кровлю, оборудуют видеонаблюдение и систему пожарной безопасности, благоустроят прилегающую территорию.

Завершение ремонтных работ запланировано на 2026 год.

