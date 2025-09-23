Капремонт стартовал в дошкольном отделении «Заряночка» Заревский школы в Домодедово

В Домодедово капитально отремонтируют дошкольное отделение «Заряночка» Заревской школы. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью 2,3 тыс. кв. м расположено на Мирной улице в селе Растуново. Подрядчик — ООО «СтройМонолит». Сейчас на объекте проводятся работы по демонтажу старых конструкций. На площадке трудятся более 20 рабочих.

В ходе ремонта в учреждении установят новые окна и двери, покрасят стены и зальют пол, оборудуют вентиляцию и освещение, проложат коммуникации, приведут в порядок крышу и фасад, установят новую мебель. Завершить работы планируется в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового корпуса гимназии в Дзержинском.