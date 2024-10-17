Капремонт стартовал в ДШИ «Гармония» в Наро-Фоминске

Капитальный ремонт стартовал в детской школе искусств «Гармония» в Наро-Фоминске. Об этом сообщили в Министерства строительного комплекса Московской области.

Здание, построенное в 1965 году, расположено на улице Ленина. Его общая площадь составляет более 1,8 тысячи квадратных метров. Ремонтные работы в нем проведут за счет бюджетных средств.

В настоящее время рабочие демонтируют внутренние конструкции. В рамках ремонта в здании заменят коммуникации, двери, окна, сантехнику, а также проведут благоустройство территории. Открыть обновленное учреждение планируется в следующем году.