Капремонт стартовал во Дворце культуры «Мир» в Лыткарино, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проведут за счет бюджетных средств.

Здание, расположенное на улице Ленина, построили в 1961 году. Его площадь составляет более 8,2 тысячи квадратных метров.

В рамках ремонта здесь приведут в порядок фасад и кровлю, заменят коммуникации, установят новые окна и двери, проведут внутреннюю отделку и благоустройство.

Сейчас на площадке работают 29 человек. Проводятся работы по демонтажу. Завершить ремонт планируется в следующем году.