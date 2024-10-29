Капремонт стартовал во Дворце культуры «Родина» в Химках
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
Капремонт стартовал во Дворце культуры «Родина» в Химках, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проведут за счет бюджетных средств.
Здание площадью более четырех с половиной тысяч квадратных метров расположено на Ленинском проспекте. Рабочие начали демонтировать внутренние конструкции.
В рамках ремонта в здании обновят фасад и инженерные коммуникации, сантехнику и радиаторы, окна и двери. Также проведут ремонт кровли, полов и потолков, внутреннюю отделку. Кроме того, в помещениях установят новую мебель.
Завершение ремонтных работ запланировано на следующий год.