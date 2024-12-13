Капремонт трех мостов завершился в Подмосковье

Три моста капитально отремонтировали в регионе, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы провели в Дмитрове, Чехове и Раменском.

Объекты отремонтировали в рамках нацпроекта на участках региональной дорожной сети. Общая протяженность конструкций составила около 120 метров.

Фото: [ Минтранс МО ]

В частности, ремонт провели на мостовом переходе через реку Сестра возле деревни Ольсово в Дмитрове. Его протяженность составляет 60 метров. Также отремонтировали мост протяженностью 30 метров через реку Люторка возле остановки «Новоселки» в Чехове. В Раменском работы провели на переходе через реку Донинка в деревне Дементьево. Протяженность моста составляет 30 метров.

В рамках ремонта привели в порядок пролетные строения и опорные части, обустроили новые переходные плиты и мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода.