Капремонт Центра творчества «Открытие» завершается в Орехово-Зуевском округе

В поселке Куровское Орехово-Зуевского округа завершается капитальный ремонт Центра детского творчества «Открытие», рабочие выполняют пусконаладку инженерного оборудования, уборку помещений и расстановку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках президентской программы по капремонту объектов образования, в них задействованы 16 рабочих. Площадь учреждения составляет 760 кв. м. Воспитанники центра приступят к занятиям в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.