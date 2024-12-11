Капремонт в детсаду «Колосок» в Воскресенске завершится к 1 сентября 2025 года
Фото: [Минстрой МО]
Капитальный ремонт в детском саду «Колосок» в Воскресенске будет завершен к следующему Дню знаний, передает Министерство строительного комплекса Московской области.
Учреждение расположено в селе Федино. Оно является дошкольным отделением средней школы «Горизонт». Ремонтные работы здесь проводятся за счет областного бюджета.
На объекте уже на 75% завершены демонтажные работы. Рабочие приступают к отделке.
В рамках ремонта в детсаду обновят фасад, полы и потолки. Также заменят инженерные коммуникации, сантехнику и отопительную систему. Кроме того, установят новые окна и двери, закупят новую мебель, модернизируют пищеблок, благоустроят прилегающую территорию.