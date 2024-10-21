Капремонт в ДК «Павлово-Покровский» выполнен более чем наполовину

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Фото: [Министерство строительного комплекса МО]

Капитальный ремонт во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде выполнен на 62%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание площадью 5,7 тысячи квадратных метров построили в 1929 году. В нем организовано множество кружков для жителей всех возрастов и занятий творческих коллективов. На период ремонта все кружки продолжают работать на базе других учреждений.

Сейчас на площадке проводятся кровельные работы. Завершение ремонта запланировано на текущий год.

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