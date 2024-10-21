Капремонт в ДК «Павлово-Покровский» выполнен более чем наполовину

Капитальный ремонт во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде выполнен на 62%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание площадью 5,7 тысячи квадратных метров построили в 1929 году. В нем организовано множество кружков для жителей всех возрастов и занятий творческих коллективов. На период ремонта все кружки продолжают работать на базе других учреждений.

Сейчас на площадке проводятся кровельные работы. Завершение ремонта запланировано на текущий год.