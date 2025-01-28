Капремонт в гимназии имени Татищева в Клину завершат к 1 сентября

Капремонт в гимназии им. В. Н. Татищева в Клину завершат к 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы в учреждении, расположенном на улице Ленина, ведутся в рамках госпрограммы. На объекте уже завершили демонтажные работы. Сейчас рабочие продолжают ремонтировать фасад и кровлю, проводят замену вентиляции и инженерных коммуникаций.

В ближайшее время в здании проведут стяжку пола на трех этажах. После этого утеплят фасад. Перед открытием в школе установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что капремонт в школах требует строгого контроля на всех уровнях.