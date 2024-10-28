Капремонт в КДЦ «Заря» в Балашихе завершат к маю 2025 года

Капремонт в культурно-досуговом центре «Заря» в Балашихе будет завершен к маю следующего года. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание площадью свыше 3,6 тысячи квадратных метров возвели в 1974 году на улице Ленина, 6. Здесь были открыты игровые и спортивные секции, организованы занятия по вокалу, хореографии, прикладному искусству.

Капремонт в здании ведется за счет бюджетных средств. В его рамках в здании приведут в порядок фасад и инженерные коммуникации, установят новые окна, проведут внутреннюю отделку.