Капремонт в основном корпусе «Поварской школы» Солнечногорска завершат к 1 сентября

Капитальный ремонт в основном корпусе Поварской школы Солнечногорска завершат к 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект расположен на Клубной улице. Общая площадь здания превышает 1,7 тыс. кв. м. Капремонт в нем проводят по госпрограмме Подмосковья за счет бюджета.

Сейчас на площадке трудятся более 20 человек, задействованы две единицы техники. Рабочие проводят демонтаж утеплителя и инженерных сетей. Работы выполнены на 65%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность своевременного завершения капремонта в школах. Эта работа требует контроля на всех уровнях, заявил он.