Капремонт в школе №2 Лобни выполнили на четверть

Капитальный ремонт в школе №2 Лобни выполнили уже на четверть. Завершить работы планируется к 1 сентября, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Школа находится на Фестивальной улице. Ее площадь составляет более 6,4 тыс. кв. м.

Сейчас на объекте трудятся 30 рабочих. Специалисты заканчивают работы по демонтажу конструкций, а также ремонтируют кровлю и проводят отделочные и общестроительные работы.

В здании отремонтируют кровлю, утеплят фасад, заменят все системы и сантехнику, установят новую мебель и оборудование.

