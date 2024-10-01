Капремонт в терапевтическом корпусе Луховицкой больницы завершится в 2025 году

Капремонт, который сейчас проводится в терапевтическом корпусе Луховицкой городской больницы, завершится в 2025 году. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Ремонтные работы ведутся на всех пяти этажах корпуса. Сейчас в здании прокладывают коммуникации, приводят в порядок фасад и кровлю.

В рамках капремонта в корпусе заменят инженерные сети и оборудование, обновят фасад и входную группу, благоустроят прилегающую территорию.