Капремонт завершился в первой школе в Королеве

Капитальный ремонт завершился в школе №1 в Королеве, передает Министерство строительного комплекса Московской области. Учреждение расположено на Октябрьской улице.

В школе обновили кровлю и фасад, установили новые двери и окна, благоустроили прилегающую территорию.

Также здесь продолжают строить новый учебный корпус. В трехэтажном здании будут находиться блок начальной школы, столовая, актовый зал и медицинский кабинет. Оба корпуса будут связаны отапливаемым крытым переходом.

Сейчас на объекте строят стены и проводят кровельные работы. Ввести корпус в эксплуатацию планируется к следующему учебному году.