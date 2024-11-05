Карантин ввели в Талдоме из-за попугайной болезни

Карантин был установлен в Талдоме в связи с выявлением орнитоза, или попугайной болезни. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Правительства Московской области.

Инфекцию выявили вблизи деревни Кунилово в Ермолинском сельском поселении. На территории населенного пункта сейчас действует запрет на ввоз и продажу птицы.

Птиц на территории населенного пункта обследуют. Проверки проведут во всех птицеводческих хозяйствах в зоне действия карантина.