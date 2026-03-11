Каратист Подмосковья стал бронзовым призером на турнире «Петербургская весна»

Представитель Подмосковья Владимир Шамбаров стал бронзовым призером в рамках международных и всероссийских соревнований по каратэ памяти В. Н. Конева «Петербургская весна». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках турнира состоялись соревнования по каратэ среди глухих спортсменов, спортсмен из Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта (Клин) Владимир Шамбаров получил медаль в дисциплине «ката». В общей сложности в соревнованиях по спорту глухих приняли участие 97 спортсменов из 16 стран.

Состязания прошли с 6 по 8 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.