Каратисты из Московской области примут участие в «Кубке наций»

Каратисты из Подмосковья выступят на III международном турнире по киокусинкай «Кубок наций», в первый день поединков встретятся юноши и девушки в возрасте 12-13 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Во второй день выступят юноши и девушки в возрасте 14-15 лет, юниоры и юниорки в возрасте 16-17 лет, мужчины и женщины старше 18-ти лет всех весовых категорий. III международный турнир по киокусинкай каратэ пройдет с 27 февраля по 2 марта 2026 года в Москве в рамках федеральной программы «Спорт России».

Руководитель клуба «Подольск-Додзе» Максим Аборин подчеркнул, что на турнире собираются спортсмены из разных стран и регионов, в 2026 году ожидаются представители из более чем 30 стран

Спортсменам и зрителям нужно пройти регистрацию, она доступна по ссылке до 1 февраля. Соорганизаторами турнира выступают Общероссийская спортивная федерация «Ассоциация Киокусинкай России», Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате «Подольск-Додзе», основным спонсором – Холдинг «Строительный Альянс».

